في أولى مبارياته.. إنقاذ تاريخي من راموس مع إشبيلية (فيديو)

المصدر: البيان

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أنقذ النجم الإسباني سيرخيو راموس، فريقه إشبيلية من هدف محقق، في مباراة لاس بالماس، التي أقيمت يبنهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وانتقل راموس إلى إشبيلية في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية المنقضية، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقاد راموس فريقه إشبيلية في مواجهة لاس بالماس، وفي الدقيقة 48 اقتحم ساندرو راميريز منطقة جزاء إشبيلية، وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس ماركو دميتروفيتش، ثم ارتدت الكرة للاعب لاس بالماس وسدد الكرة، لكن راموس من الوضع طائراً كان حاجزاً بجسده أمام الكرة.

وطالب لاعبو لاس بالماس احتساب ركلة جزاء على راموس، لكن الإعادة أظهرت أن الكرة ارتطمت بجسد المدافع الإسباني وليس يده.

وحقق راموس رقماً قياسياً بمشاركته مع إشبيلية أمام لاس بالماس، حيث شارك مع فريق واحد فترتين، جاء الغياب بينهما 18 عامًا و20 يومًا، إذ كانت آخر مشاركة له مع الفريق الأندلسي بتاريخ 28 أغسطس 2005، وانتقل بعدها إلى صفوف ريال مدريد.

وعلق راموس على أول مشاركاته مع إشبيلية التي انتهت بهدف دون رد لصالح فريقه، قائلاً: "لا يمكن وصف لحظة أول مشاركة مع إشبيلية بالكلمات، عليك أن تعيشها حتى تتمكن من الشعور بنفس الشيء”.

وأضاف: "كنت أشعر بالخوف في البداية، لكن بعد الاستقبال الذي تلقيته، يمكنني أن أموت بسلام الآن".

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