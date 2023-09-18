بريطانيا تطيح بفرنسا بعد لقاء مثير وتبلغ دور الثمانية بكأس ديفيز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنقذ الثنائي دان إيفانز ونيال سكوبسكي أربع نقاط لحسم المباراة خلال فوز مثير 1-6 و7-6 و7-6 أمام الفرنسيين نيكولا ماهو وإدوار روجر-فاسيلان لتضمن بريطانيا مقعدا في دور الثمانية بكأس ديفيز للتنس الأحد.

وأمام 13 ألف مشجع تقريبا في مانشستر تفوق إيفانز على أرتور فيس 3-6 و6-3 و6-4 في بداية مواجهات الفردي ثم خسر كاميرون نوري أمام أوجو أمبير 7-6 و3-6 و7-5.

وهذا يعني أن مباراة الزوجي ستحسم من سيرافق أستراليا إلى النهائيات في ملقة بعد أن ضمنت أحد مركزي المقدمة في المجموعة الثانية.

وتفوق الثنائي الفرنسي في المجموعة الأولى ثم تعادل الزوج البريطاني عبر شوط فاصل وحسما الانتصار المثير في المجموعة الفاصلة.

وتراجعت بريطانيا بعد خطأ مزدوج من إيفانز عندما كانت النتيجة 4-5 لتتأخر 0-40 لكن فرنسا لم تستغل أي فرصة لحسم الفوز.

ونالت فرنسا فرصة أخرى للحسم حين كان سكوبسكي على الإرسال عند تقدمها 5-6 لكنه حافظ على آمال بريطانيا بإرسال ساحق لتنتقل المواجهة إلى شوط فاصل آخر.

وتقدمت فرنسا مجددا 4-2 لكن بريطانيا انتفضت وانتزعت صدارة المجموعة بعد ثاني نقطة لحسم الفوز.

وقال سكوبسكي "لا أعرف كيف فزنا بهذه المعركة، بذل دان جهدا هائلا للفوز معي، المجموعة الأولى لم تكن جيدة على الإطلاق".

وأضاف "أنقذ دان ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة، ما حدث لاحقا سيبقى في التاريخ، سنتجه إلى ملقة".

وتخوض بريطانيا، التي أحرزت كأس ديفيز لآخر مرة في 2015، الأدوار الإقصائية بمشاركة ثمانية فرق في المدينة الإسبانية بين 21 و26 نوفمبر تشرين الثاني.

وحجزت إيطاليا مكانها بين الثمانية الكبار بتغلبها على السويد، التي تأكد خروجها في وقت سابق، لتنتزع المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف كندا حاملة اللقب.

وتأهلت أيضا صربيا، بقيادة نوفاك ديوكوفيتش، وجمهورية التشيك وفنلندا وهولندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز