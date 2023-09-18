ساو باولو يفوز على فلامينجو في ذهاب نهائي كأس البرازيل

المصدر: د ب ا

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فاز فريق ساو باولو على مضيفه فلامينجو 1 / صفر خلال في مباراة ذهاب الدور النهائي لكأس البرازيل لكرة القدم، التي جمعتهما مساء الأحد.

ويدين ساو باولو بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوناثان كاييري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري على ملعب فريق ساو باولو.

ويكفي ساو باولو التعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتوج باللقب، فيما يحتاج فلامينجو للفوز بفارق أكثر من هدف ليتوج باللقب.



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