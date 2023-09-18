«ليفربول» يخطط للنمو والتوسع في دبي وأبوظبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يخطط نادي «ليفربول» للنمو والتوسع في دبي وأبوظبي وتعزيز عملياته التجارية في المنطقة ،وقام بتجديد عقده مع شركة للبيع بالتجزئة والتوزيع في دبي لمدة 5 سنوات، حيث تساعد الشركة في بيع قمصان وشعارات النادي ، بهدف زيادة جماهيريته في الدولة، كما قام النادي ، بالمشاركة في شركة أسهم خاصة مقرها أبوظبي للمساعدة في مزيد من النمو والتوسع، حسب ما أشارت صحيفة «ليفربول إيكو»، التي أكدت أن هدف النادي استكشاف مناطق جديدة لتوسيع أعمال البيع لـ«الريدز»، دولياً .

ونشرت الصحيفة تصريحاً لمايك كوكس نائب الرئيس الأول لشؤون التجارة في ليفربول ، جاء فيه: «نحن سعداء بالشراكات ،والتي تساعد على تعزيز انتشارنا. وأضاف: لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، ونحاول دائماً تقديم مفاهيم البيع بالتجزئة الخاصة بنا عالمياً، كما نثمن العمل مع الشركاء.

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