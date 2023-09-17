أرسنال يفوز على إيفرتون وتشيلسي يتعادل سلبيا مع بورنموث

المصدر: وكالات

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فاز أرسنال على مضيفه إيفرتون 1-0 اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل بورنموث مع تشيلسي سلبيا.

ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام وليفربول، وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل لياندرو تروسارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وأهدر تشيلسي نقطتين أخريين في مسيرته بالمسابقة بالتعادل السلبي مع مضيفه بورنموث، ورفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 14 بفارق نقطتين أمام بورنموث.

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