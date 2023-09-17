دوري أبطال إفريقيا: الترجي وبلوزداد على أعتاب دور المجموعات

المصدر: أ ف ب

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وضع كل من الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري قدماً في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما انتصر كل منهما خارج أرضه في ذهاب الدور الثاني، فيما عاد كل من الوداد الرياضي المغربي، وصيف بطل النسخة السابقة، وبيراميدز المصري بتعادل حذر.

وتغلب الترجي على مضيفه دوان البوركينابي 1-صفر في مدينة ياموسوكرو العاجية المحتسبة أرضاً للفريق البوركيني.

وسجل الجزائري محمد أمين توغاي هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء (28).

واشرف على تدريب الترجي المدير الرياضي، طارق ثابت، بدلاً من المدير الفني معين الشعباني، الذي تخلّف عن المهمة لظروف صحية.

وقلب بلوزداد تأخره أمام بو رينجرز السييراليوني الى فوز 3-1 في مدينة بو جنوبي سييراليون. وتقدم آبو كومي للفريق المضيف (12)، ورد الفريق الجزائري بثلاثية عبر عبد الرحمن مزيان (42) وأسامة درفلو (47 و78).



-تعادل صعب للوصيف-

وعانى الوداد الأمرين ليعود بالتعادل من أرض مضيفه حافيا الغيني 1-1 في ملعب "لانسانا كونتي" في كوناكري.

وكانت انطلاقة اللقاء مميزة من جانب "وداد الأمة" الذي تقدم مبكراً في الدقيقة التاسعة عبر رأس السنغالي بولي سامبو اثر تمريرة متقنة من الظهير الدولي يحيى عطية الله.

وضغط الفريق المضيف بشدة على ملعبه وأمام جماهيره وهدد مرمى الحارس يوسف المطيع، وتمكن محمد دامورو كامارا من إدراك التعادل لأصحاب الأرض (45+6). وستكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات في لقاء الإياب في ملعب "محمد الخامس" في الثلاثين من سبتمبر الجاري.



وعاد بيراميدز المصري بنتيجة حذرة من أرض مضيفه الجيش الرواندي إثر تعادلهما سلباً على ملعب "بيليه" في كيغالي.

وكان بيراميدز يخوض باكورة مشاركته في البطولة القارية الاهم بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.

ونجح بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو في فرض التعادل بعدما حافظ على نظافة شباكه بينما تأثر الجانب الهجومي بغياب الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي.

ويلتقي الفريقان ايابا في 30 سبتمبر الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وحقق الهلال السوداني نتيجة مماثلة مع مضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي.

وخطا تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي خطورة عملاقة نحو دور المجموعات بعدما تغلب على مضيفه نياسا بيغ بوليتس من مالاوي 1-0.

ويدين الفريق "الأبيض والأسود" بفوزه الى مهاجمه المالياني الشيخ فوفانا صاحب الهدف الوحيد (18).

وعلى غرار مازيمبي، قطع بيترو أتلتيكو الأنغولي مسافة كبيرة نحو دور المجموعات بتغلبه خارج أرضه على يونياو ديسبورتيفو الموزمبيقي 2-1. وتقدم جوانينغ غالاكسي البوتسواني ضيفه أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي 1-0.

وحقق ميدياما الغاني نتيجة لافته بتفوقه على حوريا كوناكري الغيني 3-1 في كايب كوست.

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