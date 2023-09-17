مان سيتي يحافظ على صدارة «البريميرليغ» بالعلامة الكاملة

المصدر: عواصم ـ وكالات

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واصل مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، «البريميرليغ» بفوزه أمس على مضيفه ويستهام 3 - 1 في الجولة الخامسة، ووصل الفريق إلى 15 نقطة «العلامة الكاملة»، وأنهى ويستهام الشوط الأول متقدماً بهدف جيمس وارد براوس في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني تمكن مان سيتي من تعديل النتيجة بهدف جيريمي دوكو في الدقيقة 46، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76، ثم أحرز إيرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وقلب ليفربول تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه وولفرهامبتون إلى فوز 3 - 1 في الجولة نفسها، ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة، كما فاز برايتون على مانشستر يونايتد 3 - 1، وفولهام على لوتون تاون 1 - صفر، وأستون فيلا على كريستال بالاس 3 - 1، وتوتنهام على شيفيلد يونايتد 2 - 1.

وفي الدوري الإسباني فاز أتلتيك بلباو على ضيفه قادش 3 - صفر بالجولة الخامسة، وواصل يوفنتوس صحوته وتغلب على لاتسيو 1-3 في افتتاح الجولة 4 من الدوري الإيطالي.

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