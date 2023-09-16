فالنسيا يوقف انطلاقة أتلتيكو مدريد بثلاثية

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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استعاد فالنسيا اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق فوزا كبيرا 3-0 على أتلتيكو مدريد اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيك بلباو على قادش 3-0.

 ورفع فالنسيا رصيده إلى 9 نقاط، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط بعدما مني بالهزيمة الأولى له في 4 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

 وأنهى فالنسيا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما هوجو دورو، وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف ثالث سجله خافيير جيرا.

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