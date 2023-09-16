تن هاغ ليس متأكداً إذا كان سانشو سيلعب مجدداً مع يونايتد

المصدر: أ ف ب

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قال الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي انه لا يعرف ما إذا كان لاعبه "المنفي" جايدون سانشو سيشارك مرّة أخرى مع "الشياطين الحمر".

استبعد يونايتد سانشو الخميس لأسباب تأديبية، موضحا أنه سيتدرب بمفرده.

وكان مانشستر يونايتد استبعد سانشو من المباراة التي خسرها أمام أرسنال 1-3 مطلع الشهر الحالي، بسبب ما اعتبره تن هاغ أداءً سيئًا في التدريبات. ردّ المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إنه أصبح "كبش فداء منذ فترة طويلة".

والمح تن هاغ الجمعة إلى انها لم تكن الحادثة الوحيدة التي تورّط فيها سانشو، والمأخوذة بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة.

وأمضى ابن الثالثة والعشرين جزءاً من تدريبات الموسم الماضي بمفرده في هولندا، بعد ان ارتأى تن هاغ انه ليس في حالة بدنية وذهنية جيدة للعب مع يونايتد.

عشية المواجهة مع برايتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قال تن هاغ انه لا يعرف إلى متى ستستمر الاجراءات التأديبية لسانشو أو إذا كان سيمثل يونايتد مرّة أخرى.

ورداً على سؤال عما إذا كان سانشو سيحمل ألوان يونايتد مجدداً، قال المدرب السابق لأياكس أمستردام "لا أعرف. أنا جالس هنا. غداً لدينا مباراة منتظرة، وسنخوض مجموعة جديدة من اللقاءات والبرنامج مكثف. أركّز على هذا الأمر".

وكان تن هاغ، المعروف عنه صرامته، ادعى انه ورثا فريقاً العام الماضي "ليس لديه ثقافة جيدة": "طالبني النادي بالصرامة، لانه لم تكن هناك ثقافة جيدة قبل الموسم الماضي. علي أن أضع معايير جديدة".

وكان سانشو ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم، لكنه بقي مع يونايتد بانتظار فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتقل الجناح الدولي الى يونايتد عام 2021 من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 73 مليون جنيه استرليني (91 مليون دولار)، لكنه عانى لفرض نفسه واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط في 82 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات.

وخسر رجال تن هاغ اثنتين من أول أربع مباريات في الدوري الممتاز.

كما يفتقد يونايتد، خدمات الجناح الدولي البرازيلي أنتوني الذي حصل على إجازة لحلّ مزاعم دعوى عنف منزلي قدمتها صديقته السابقة.

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