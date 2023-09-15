لاعبو سيتي يسيطرون على لائحة المرشحين لجائزة "الأفضل عالمياً"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس عن لائحة المرشحين والمرشحات لجوائزه السنوية بينها جائزة "الأفضل" (ذي بيست) نصفهم من لاعبي مانشستر سيتي الانجليزي المتوج بالثلاثية التاريخية موسم 2022-2023 (الدوري الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا).

ويتنافس لاعبو الـ"سيتيزنس" البلجيكي كيفن دي بروين والنروجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريس والإسباني رودري والبرتغالي برناردو سيلفا والألماني إيلكاي غوندوغان الذي يلعب حاليا مع برشلونة الاسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم مع حاملها العام الماضي الارجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر عندما قاد بلاده الى اللقب والذي يلعب حاليا مع إنتر ميامي الاميركي بعدما انضم اليه عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، وزميله السابق في النادي الباريسي كيليان مبابي.

كما ضمت اللائحة لاعب وسط النصر السعودي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي لعب الموسم الماضي مع إنتر ميلان الإيطالي وجناح نابولي الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وزميله في الفريق الجنوبي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهين والإنكليزي ديكلان رايس المنتقل هذا الصيف من وست هام يونايتد الى ارسنال.

ويتنافس المدير الفني الاسباني لسيتي بيب غوارديولا على جائزة افضل مدرب مع الإيطاليين سيموني إينزاغي (إنتر) ولوتشانو سباليتي (منتخب ايطاليا حاليا ونابولي الموسم الماضي) والأسترالي أنج بوستيكوغلو (سلتيك الاسكتلندي الموسم الماضي وتوتنهام الانكليزي حاليا) والاسباني تشافي (برشلونة).

أما لائحة المرشحين لجائزة افضل مدرب/ة في فرق ومنتخبات السيدات فضمت الإنكليزية إيما هايز والهولندية سارينا ويغمان، الفائزتان بالجائزة في عامي 2021 و2022 تواليا، الى جانب السويدي بيتر غيرهاردسون (منتخب السويد) والاسباني جوناثان خيرالديس (برشلونة) والسويدي توني غوستافسون (منتخب أستراليا).

وضمت لائحة المرشحات لأفضل لاعبة أبرز المتألقات في مونديال أستراليا ونيوزيلندا في مقدمتهن بطلتا العالم الإسبانيتان أيتانا بونماتي، افضل لاعبة في كأس العالم، وسلمى بارالويلو، والإنكليزية أليكس غرينوود، والفرنسية كاديدياتو دياني.

ويتنافس الدولي المغربي ياسين بونو المنتقل هذا الصيف من إشبيلية الاسباني الى الهلال السعودي على جائزة أفضل حارس مرمى مع البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الاسباني) والبرازيلي إيدرسون (ليفربول الانكليزي) والكاميروني أندريه أونانا (إنتر ميلان/مانشستر يونايتد الانجليزي) والألماني مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة).

كما يمنح الاتحاد الدولي جائزة المشجعين وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه سيتم اختيار أفضل لاعب ولاعبة وحارس وحارسة مرمى ومدرب ومدربة من قبل لجنة دولية مكونة من المدربين الحاليين في الفئتين (مدرب/ة واحد/ة من كل منتخب)، وقادة المنتخبات الحاليين (لاعب/ة واحد/ة من كل منتخب)، وصحافي/ة من عالم كرة القدم من كل دولة أو منطقة ممثَّلة بمنتخب وطني، وجماهير من كل أنحاء العالم مسجلين في موقع فيفا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز