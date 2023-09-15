منتخب إسبانيا للسيدات يستمر في ورطته

المصدر: أ ف ب

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واصلت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات في كرة القدم تجاهل الدعوات للالتحاق بالفريق الأحمر وذلك في ظل استمرار مطالبتهن بإحداث تغييرات اضافية في اتحاد اللعبة، عقب حادثة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس ولاعبة الوسط جيني هيرموسو، حسب ما كشف مصدر قريب من إتحاد اللعبة الجمعة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "لن يحضروا" قبل ساعات فقط من إعلان المدربة الجديدة مونتسي تومي عن تشكيلتها لمباراتي دوري الأمم الاوروبية ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري.

وتعيش الكرة الاسبانية حالة من الاضطراب منذ حادثة روبياليس مع هيرموسو، خلال حفل التتويج الذي تلا فوز إسبانيا على انجلترا في النهائي في 20 أغسطس الماضي.

وصدرت الشهر الماضي رسالة موقعة من 81 لاعبة إسبانية، من بينهن 23 لاعبة متوجة بلقب كأس العالم، تفيد بامتناعهن عن اللعب للمنتخب الوطني دون تغييرات كبيرة على رأس الاتحاد.

ومذذاك الحين، قدّم روبياليس استقالته في حين أقال اتحاد اللعبة المدرب المثير للجدل خورخي فيلدا من منتخب السيدات لتحلّ مكانه مساعدته تومي مقدما ايضا تعهدا بالمزيد من الاصلاحات.

وقالت وسائل اعلام اسبانية انّ اللاعبات قد تصدرن في وقت لاحق من يوم الجمعة بيانا يوضحن فيه التغييرات التي يطالبهن بها قبل العودة الى ارض الملعب.



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