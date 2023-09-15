قضية الفيديو المزعوم.. الكشف عن أحد لاعبي ريال مدريد المتهمين

المصدر: البيان

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شهدت الساعات الماضية، الكشف عن هوية أحد لاعبي رديف ريال مدريد المتهمين في نشر فيديو جنسي لفتاة قاصر.

وكانت والدة إحدى الفتيات القُصّر قدمت بلاغاً إلى الشرطة في جزيرة جران كناريا الإسبانية، ضد 3 من لاعبي رديف ريال مدريد بتهمة نشر مقاطع جنسية تجمع أحدهم مع القاصر.

وجاءت الواقعة حينما كان اللاعبون الثلاثة يحتفلون في أحد الأندية الشاطئية على الجزيرة، وبحسب صحيفة "كانارياس 7" الإسبانية فإن راؤول أسانسيو، اللاعب الصاعد بقوة الصاروخ في صفوف رديف ريال مدريد، ضمن الثلاثي المتهم.

ويعد أسانسيو أحد المدافعين المميزين في الفريق الرديف بريال مدريد، حيث أثار اهتمام ناديي ويست هام وليدز يونايتد الإنجليزيين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وكانت إحدى النساء قد شكّت في استخدام أحد لاعبي رديف ريال مدريد لهاتفه لتصوير المقطع مع الفتاة القاصر في وضع غير مناسب، وتقول "كاناريس 7" بأن اللاعبين اعترفوا بالتصوير، إلا أنهم وعدوا بمسح المقاطع المصورة.

تداول المقطع في إحدى مجموعات تطبيق "واتساب" للتواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إقدام والدة الفتاة على خطوة التقدم ببلاغ إلى الشرطة.

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