94.1% من أسهم النادي.. شركة 777 الأمريكية تستحوذ على نادي إيفرتون

المصدر: وكالات

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أعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي توصل المالك فرهاد موشيري إلى اتفاق ببيع النادي إلى شركة 777 بارتنرز الأمريكية للاستثمار المباشر، اليوم الجمعة، مقابل أكثر من 550 مليون جنيه إسترليني (685 مليون دولار) كما أشارت تكهنات صحفية.

وأضاف النادي في بيان أن 777 بارتنرز، توصلت لاتفاق بالاستحواذ على الحصة الكاملة للملياردير البريطاني الإيراني موشيري وتبلغ 94.1% من أسهم النادي، ومن المتوقع إتمام إجراءات الصفقة بنهاية العام.

وقال جوش واندر المؤسس والشريك الإداري لشركة 777 بارتنرز: "نحن سعداء للغاية بفرصة تشكيل جزء من عائلة إيفرتون ونعتبر من الامتياز أن نتمكن من البناء على إرث وقيم النادي التي تدعو للفخر".

وكان إيفرتون على حافة الهبوط للدرجة الثانية في الموسمين الماضيين ويقبع حالياً في المركز 18 دون أي انتصار في أول أربع مباريات بالموسم.

وتستحوذ الشركة الأمريكية على عدة أندية مثل جنوة الإيطالي وستاندار لييج البلجيكي، كما تملك أسهماً في إشبيلية الإسباني وملبورن فاكتوري الأسترالي.

واشترى موشيري، أحد المساهين السابقين في أرسنال، حصة في إيفرتون في البداية بلغت 49.9% عام 2016 وازدادت مطلع 2022 إلى 94.1% بعد دفع 100 مليون جنيه إسترليني، ورغم إنفاق نحو 750 مليون يورو (799.65 مليون دولار) في الانتقالات لبناء التشكيلة منذ وصول موشيري ابتعد إيفرتون عن النصف الأعلى بجدول الدوري الممتاز وصارع الهبوط في المواسم الأخيرة.

وسجل إيفرتون خسائر مالية للعام الخامس على التوالي، وبلغت 44.7 مليون جنيه إسترليني بموسم 2021-2022، بينما تزيد الخسائر الإجمالية في هذه الفترة على 430 مليون جنيه إسترليني، وتحت قواعد الدوري الإنجليزي يمكن للأندية أن تسجل 105 ملايين جنيه إسترليني خسائر كحد أقصى في ثلاث سنوات، لكنها سمحت ببعض الاستثناءات بسبب وباء كوفيد - 19.

كما يخضع إيفرتون لتحقيقات في مزاعم خرق قواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإنجليزي لكن رئيس النادي بيل كينرايت قال في أبريل نيسان الماضي إنه واثق من التزام النادي بكل القواعد المالية، ومن المقرر أن يمثل النادي أمام لجنة مستقلة الشهر المقبل للنظر في المزاعم.

واستثمر إيفرتون في بناء استاد جديد وقال موشيري إنه سيتكلف 760 مليون جنيه إسترليني، وذكر إيفرتون أن استثمارات 777 بارتنرز ستدعم التوازن وتوفر تمويلاً كاملاً للاستاد.

وتابع واندر: "نحن ملتزمون بالشراكة مع المجتمع المحلي على المدى البعيد والعمل على مشاريع مهمة مثل تطوير استاد من طراز عالمي في بريملي - مور دوك".

وقال موشيري: "بعد مناقشات طويلة مع 777 أؤمن بأنهم أفضل شركاء لقيادة نادينا العظيم إلى الأمام بعد كل الامتيازات التي تحققت من استثمارهم في العديد من الأندية، اليوم خطوة مهمة في التطوير الناجح لإيفرتون وأتطلع لمتابعة النادي عن كثب وانتقاله من وضع قوي إلى أقوى".

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