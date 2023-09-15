القضية قد تطول كبار الميرنغي.. القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فضيحة جنسية

المصدر: البيان

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اعتقل الحرس المدني الإسباني، 3 لاعبين من صفوف ريال مدريد، أمس الخميس، بتهمة نشر مقطع فيديو جنسي لفتاة قاصر عمرها 16 عامًا.

ووفقاً لصحيفة "Relivo" الإسبانية، فإن اللاعبين الثلاثة يلعبون لفريق كاستيا "الرديف" وريال مدريد "C"، وتم القبض عليهم في قلب مدينة فالديبيباس الرياضية الخاصة بريال مدريد، للخضوع إلى التحقيقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شكوى قدمت 6 سبتمبر الماضي في جزر الكناري التابعة لإسبانيا، من والدة الفتاة التي تظهر في الفيديو، وتم على الفور إلقاء القبض على اللاعبين الثلاثة، وبحسب ما جاء في عملية التحقيقات، فإن أحد المتهمين قام بتصوير المقطع للفتاة، ثم قام بنشره وإرساله لأصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يكون هناك مزيداً من اللاعبين المشاركين في الواقعة، وربما يصل الأمر إلى لاعبين من الفريق الأول لريال مدريد.

وينص القانون الإسباني على أنه حال تصوير فتاة دون علمها، يتم توقيع عقوبة السجن على المتهم لمدة تتراوح بين سنة إلى 4 سنوات، أما إذا كانت قاصر يتم وقتها رفع العقوبة إلى 8 سنوات سجن، أما إذا كانت هناك موافقة على تسجيل الفيديو، ثم تم نشره بدون إذن، يعاقب المتهم بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات مع غرامة مالية، وفقاً لصحيفة "El Confidencial".

ونشر ريال مدريد بيانًا رسميًا، للتعليق على واقعة اعتقال لاعبيه الثلاثة، جاء فيه: "علم ريال مدريد أن أحد لاعبي كاستيا و3 من ريال مدريد "C"، بحوزة الحرس المدني بسبب اتهامهم بنشر الفيديو المزعوم عبر تطبيق واتساب، عندما يكون لدى النادي معرفة تفصيلية بالحقائق، سيتخذ الإجراءات المناسبة".

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