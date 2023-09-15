مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد كايل ووكر على طريقة ليوناردو دي كابريو (فيديو)

المصدر: البيان

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أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه كايل ووكر بشكل رسمي، وضمان استمراره مع السيتيسينز فترة جديدة.

وأعلن مانشستر سيتي عن تمديد عقد كايل ووكر بفيديو فكاهي، على طريقة النجم الأمريكي المعروف ليوناردو دي كابريو في فيلم The Wolf of Wall Street.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي بمنصة "إكس"، فيديو لمقطع من الفيلم الشهير، أثناء قيام ليوناردو دي كابريو بإبلاغ موظفيه في الشركة بأنه لن يرحل، حيث قال: "لن أرحل.. لن أرحل.. لن أرحل".

وحصل مانشستر سيتي على توقيع كايل حتى صيف 2026، بعدما كان ينتهي تعاقده السابق بنهاية الموسم الجاري 2024/2023.

وارتبط اسم كايل بالرحيل عن مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية، والانضمام إلى بايرن ميونخ، إلا أن اللاعب الإنجليزي قرر البقاء مع السيتيسينز.

وانتقل كايل إلى مانشستر سيتي عام 2017 قادماً من توتنهام، ولعب مع السيتيسينز 260 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، وتوج 5 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، و4 مرات بكأس الرابطة، ومرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومرة واحدة بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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