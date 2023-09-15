أحب كريستيانو ولكن.. مبابي يتحدث عن ميسي ورونالدو

المصدر: البيان

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عبر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن حبه الكبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، منذ الصغر.

وقال مبابي في فيديو نشرته صحيفة "آس" الإسبانية: "أحب كريستيانو وكنت من أشد المعجبين به عندما كنت صغيراً".

وأضاف: "بدأت في إدراك نجومية ميسي بعد ذلك، عندما تكون معجباً بلاعب واحد وهو رونالدو، لا يمكنك رؤية تألق ميسي، إلا إنني كبرت وأحببت كليهما".

وسبق لمبابي الكشف عن إعجابه برونالدو، خلال مواجهته في بعض المباريات سواء مع الأندية أو المنتخبات، وزامل النجم الفرنسي، ليونيل ميسي في باريس لمدة موسمين، قبل أن يرحل الأخير في الانتقالات الصيفية المنقضية، ويبدأ رحلة جديدة في الدوري الأمريكي.

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