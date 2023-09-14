ميسي وهالاند ومبابي على رأس القائمة.. صلاح خارج المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2023

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، فيما ضمت النجم البلجيكي كيفين دي بروين، وزميله بمانشستر سيتي، النرويجي آرلينغ هالاند، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023

جوليان ألفاريز

مارسيلو بروزوفيتش

كيفين دي بروين

إيلكاي غوندوغان

آرلينغ هالاند

رودري

خفيتشا كفاراتسخيليا

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

فيكتور أوسيمين

ديكلان رايس

برناردو سيلفا

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