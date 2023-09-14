ميسي وهالاند ومبابي على رأس القائمة.. صلاح خارج المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2023
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.
وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، فيما ضمت النجم البلجيكي كيفين دي بروين، وزميله بمانشستر سيتي، النرويجي آرلينغ هالاند، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي.
قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023
جوليان ألفاريز
مارسيلو بروزوفيتش
كيفين دي بروين
إيلكاي غوندوغان
آرلينغ هالاند
رودري
خفيتشا كفاراتسخيليا
كيليان مبابي
ليونيل ميسي
فيكتور أوسيمين
ديكلان رايس
برناردو سيلفا