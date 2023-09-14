تطعيم «كوفيد» يدفع ديشامب لتبرأة بوغبا في أزمة المنشطات

المصدر: البيان

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شكك ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، في تعمّد بول بوغبا نجم خط وسطه، تعاطي هرمون التستوستيرون المحظور رياضياً.

وخضع بوغبا للفحص العشوائي بعد مباراة الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، والتي جمعت فريقه يوفنتوس بأودينيزي، وأظهرت العينة الأولى التي قدّمها، "العينة ألف"، مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون، ليتم إيقافه بشكلٍ مؤقت.

ويواجه بوغبا خطر الإيقاف لما يصل إلى 4 سنوات في حال ثبتت عليه تهمة تعاطي المنشطات بعد تقديمه لعينةٍ ثانيةٍ، "العينة باء".

وأكد ديشامب: "لا أستطيع تخيل تعمّد تعاطيه للمنشطات، نظرا إلى معرفتي به، وإلى معرفتي لكل ما يدور في ذهنه، أنا لا زلت أتذكر بعض النقاشات التي أجريتها معه فيما يتعلق بالتطعيم ضد كوفيد 19، في تلميحٍ إلى تخوّف بوغبا من تعاطي المواد المحظورة".

واستدرك ديشامب: "المادة موجودة، ولكن للأسف، لا أعتقد بأنه هو حتى بوغبا يعرف كيف حضرت".

وفي تصريحاتٍ مقتضبةٍ نقلها موقع "فرينش فوتبول ويكلي" الرياضي، وصف ديشامب الوضع الحالي بالصعب على النجم الأسمر.

واختتم الرجل الذي وصل إلى آخر نهائيين لبطولة كأس العالم معبراً عن دعمه لبوغبا.

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