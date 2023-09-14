5.5 آلاف دولار تدفع لاعبات إسبانيا لإنهاء إضرابهن

المصدر: وكالات

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أعلنت لاعبات الدوري الاسباني للسيدات في كرة القدم، إنهاء إضرابهن الذي أدى إلى تأجيل انطلاقة البطولة، بعد التوصل إلى اتفاق حيال الأجور، بحسب ما ذكرت النقابات ورابطة الدوري الخميس.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: "توصلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والنقابات، إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور الذي يسمح بإلغاء الإضراب".

وكانت خمسة نقابات، من بينها نقابتا اللاعبين واللاعبات "أي أف إي" و"فوت برو"، دعت إلى إضراب خلال المرحلتين الأوليين من روزنامة البطولة.

وقالت النقابات في بيان: "الاتفاق يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وهو السبب الرئيسي للإضراب، الذي وافقت عليه اللاعبات كفعل مسؤولية تجاه مشجعي الرياضة".

ووافق الدوري الإسباني على رفع الحد الأدنى للأجور من 17 ألف دولار سنوياً إلى 22500 دولار في الموسم الحالي، على أن يرتفع إلى 25500 دولار بحلول موسم 2025-2026.

وكانت اللاعبات تطالبن بحد أدنى للأجور يبدأ من 24600 دولار اعتبارًا من هذا الموسم، ولكن على الرغم من إلغاء الإضراب، قالت النقابات إن هناك قضايا أخرى عدة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بعد عام من المفاوضات.

وأضافت النقابات: "هذه الخطوة هي البداية وجزء فقط من الاتفاق - الآن حان الوقت للعمل على المضي قدماً في نقاط مهمة مثل الأمومة وبروتوكول التحرش وجوانب أخرى".

وستقام المباريات نهاية الأسبوع بعدما كانت مقررة في الثامن والعاشر من سبتمبر الحالي.

وكانت انطلاقة الدوري الاسباني للسيدات الموسم المنصرم قد تأخرت أيضًا بسبب اضراب الحكام قبل ان تقرر رابطة الدوري رفع اجورهم، فيما قالت الحكومة إنها ستساهم في تمويل صندوق التقاعد للحكام، ودخلت الكرة النسائية الإسبانية في جدل كبير بعد فوز منتخبها بلقب كأس العالم الشهر الماضي، عقب تقبيل رئيس الاتحاد الاسباني للعبة لويس روباليس لشفاه لاعبة الوسط جيني هيرموسو، ما أدى الى اعتراض واسع شمل اضراب 81 لاعبة إسبانية الى حين تغيير قيادة الاتحاد الاسباني، ما دفع روبياليس في نهاية المطاف الى تقديم استقالته.

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