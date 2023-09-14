الدوري الفرنسي.. مشكلة الركبة تهدد مشاركة مبابي أمام نيس

المصدر: وكالات

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سيكون ملعب بارك دي برانس مسرحاً لمواجهة بين فريقين لم يخسرا بعد هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث يستضيف باريس سان جيرمان حامل اللقب نظيره نيس الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة.

وكان باريس سان جيرمان أنهى مبارياته قبل العطلة الدولية بفوز ساحق على ليون 4-1، فيما تغلب نيس على ستراسبورغ بثنائية نظيفة محققاً فوزه الأول هذا الموسم بعد 3 تعادلات.

ويعوّل مدرب باريس لويس إنريكي على مواصلة نغمة الانتصارات بعد بداية مهزوزة بتعادلين متتاليين أمام لوريان وتولوز، متسلحاً أيضاً بتسجيله سبعة أهداف في آخر مباراتين، ليؤكد فريق العاصمة رغبته في الحفاظ على عرش الدوري الفرنسي والذهاب بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يبقى لقبها عصياً عليه.

وقال إنريكي بعد الفوز على ليون: "لديّ فريق كبير جداً ومن الصعب أن أكون مدرباً لفريق كبير، لقد رأينا أن المدربين السابقين لم يبقوا بالضرورة لفترة طويلة ولكن ما أريده هو البقاء لفترة طويلة في هذا النادي".

وأكّد في المؤتمر الصحفي أنه مسرور للغاية، مضيفاً: "لدي انطباع بأنني على رأس فريق فريد من نوعه، مع ناد يثق بي بنسبة 100%، وآمل أن أرد كل ثقته، أنا أدير مجموعتي بأفضل شكل ممكن وأسعى الآن إلى تحقيق النتائج".

ويحتل سان جيرمان حالياً المركز الثاني في الترتيب برصيد ثماني نقاط خلف موناكو المتصدر بـ 10 نقاط.

وتحوم الشكوك حيال مشاركة النجم كيليان مبابي صاحب الهدفين في المواجهة السابقة أمام ليون، وذلك بعد بقائه على دكة البدلاء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا التي فازت بها الأخيرة 2-1 في مباراة دولية ودية، وذلك بسبب مشكلة في الركبة من دون أن تتضح مدى قوة الإصابة، كما يخشى فريق العاصمة خسارة لاعب وسطه الإسباني الدولي ماركو أسينسيو لفترة ليست بقصيرة، بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث تلقى أسينسيو ضربة في قدمه لتُثار شكوك حيال غيابه لأسابيع عدّة.

في المقابل، قد تشهد المباراة الظهور الأول للوافد الجديد الدولي الفرنسي راندال كولو مواني المنتقل من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 95 مليون يورو ليعزّز خط هجومه.

وفي ظل الغيابات المؤثرة المحتملة، سيكون أمام نيس فرصة لإزعاج منافسه ومحاولة العودة بنقطة على الأقل من العاصمة باريس، وهو ما يسعى سان جرمان لتلافيه، لتجنّب زيادة الضغوط على فريقه الذي يستهل مشواره في دوري الأبطال الأسبوع المقبل بمواجهة نارية أمام بوروسيا دورتموند الألماني في مجموعة وُصفت بـ “مجموعة الموت" مع وجود ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنكليزي أيضًا.

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