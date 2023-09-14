مقابل 75 مليون دولار في الموسم.. «سنابدراغون» راعٍ لقمصان مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن قبوله عرض شركة كوالكم الأمريكية، لوضع شعار معالج الأجهزة المحمولة «سنابدراغون»، راعياً لقمصان فريق كرة القدم خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

ولم يفصح النادي الإنجليزي عن القيمة الفعلية للصفقة، في حين كشف موقع «إي إس بي إن» الأمريكي، وفقا لمصادره الخاصة داخل النادي، عن القيمة، حيث يحصل الشياطين الحمر على 75 مليون دولار سنوياً لوضع الشعار على قمصان الفريق.

وسيوضع شعار «سنابدراغون» بديلاً للراع السابق الألماني «تيم فيور»، والذي كان مرتبطاً بعقد مع النادي مدته 5 سنوات اعتباراً من 2021، إلا أن الراعي الألماني طلب إنهاء التعاقد في حالة وجود راعٍ بديل.

وبموجب الاتفاق سيكون «سنابدراغون» على صدر قمصان مانشستر يونايتد لفرق الرجال والسيدات، حتى نهاية موسم 2024-2025.

وكان اليونايتد قد عقد صفقة تاريخية مع أديداس في يوليو الماضي مقابل 900 مليون يورو لـ10 سنوات أخرى.

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