زلزال المغرب.. ريال مدريد يتبنى طفلاً فقد عائلته بالكامل (فيديو)

المصدر: البيان

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أثار الطفل المغربي عبد الرحيم أوحيدا، تعاطف الملايين بعد فقدانه 4 من أفراد أسرته بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده، حيث ظهر متحدثاً عن مأساته بحرقة مرتدياً قميص ريال مدريد.

وفقد عبد الرحيم 4 من أسرته هم والده ووالدته وشقيقه وجدته، وتم العثور على جثامينهم في أماكن متفرقة تحت حطام المنزل.

وعبر عبد الرحيم الذي يقطن في قرية تيجيش بأقليم الحوز عن عشقه لنادي ريال مدريد، مؤكداً حبه للعب كرة القدم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والمشاركات لحديث الطفل للفت انتباه ريال مدريد، وبالفعل أعلن الميرنغي عبر قناته الرسمية بأنه سيقوم بنقل عبد الرحيم للعيش في إسبانيا، واللعب بين صفوف النادي.

وصرح بعدها عبد الرحيم لقناة "العربية"، قائلاً: "حلمي سيتحقق".

وأودى زلزال المغرب الذي بلغت قوته 6.8 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصاً وأوقع 5674 مصابًا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، ما يجعله أسوأ زلزال من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960، والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

🇲🇦🙏 Un niño marroquí, muy madridista, ha perdido a toda su familia tras la tragedia del terremoto.



🤍 "El Real Madrid está intentando localizar a este niño y su intención es traerlo a España".



🟢 Información de @jpedrerol en #JUGONES pic.twitter.com/94qtmNVdiO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 13, 2023

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