اعتزال صاحب أطول مسيرة دولية في كرة القدم

المصدر: وكالات

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اعتزل مدافع أندورا وأفضل هداف في تاريخ بلاده إيلديفونس ليما، لينهي بذلك أطول مسيرة في كرة القدم الدولية.

حمل ليما (43 عاماً) شارة القائد خلال خسارة أندورا 3-0 أمام سويسرا في تصفيات كأس أوروبا 2024 في سيون الثلاثاء الماضي، وخرج بعد 23 دقيقة وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

ونشر ليما على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "جاء اليوم الأخير، بعد 26 عاماً منذ المباراة الأولى، 4 عقود مختلفة.. اليوم الرقصة الأخيرة".

وظهر إيلديفونس ليما لأول مرة على الصعيد الدولي في عمر السابعة عشرة وأصبح صاحب الرقم القياسي لأطول مسيرة دولية عام 2022، متفوقًا على الويلزي الشهير بيلي ميريديث، الذي استمرت مسيرته الدولية 25 عامًا إلا يوم.

وتحمل اللاعبة البرازيلية السابقة فورميغا على مستوى السيدات، الرقم القياسي لأطول مسيرة دولية بين عامي 1995 و2021

وقال ليما في تصريحات سابقة لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية عام 2020: "إنه لأمر مدهش لأن لدي كل تاريخ منتخبنا الوطني".

وعلى مستوى الأندية، بدأ ليما مسيرته مع نادي أندورا، الذي عاد إليه العام الماضي، وقضى فترات في الدرجات الأدنى في إسبانيا وإيطاليا واليونان وفي دوري الدرجة الأولى في كل من المكسيك وسويسرا، وجمع ليما قمصان المنافسين وهو يملك نحو 900 قميص، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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