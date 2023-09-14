الأطول في العالم.. رابطة الدوري الإسباني ترعى ناد ويلزي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الراعي الجديد لفريق سي بي دي للانفيربول إف سي، المنافس بدوري الدرجة الخامسة الويلزي، الذي يزعم بأنه صاحب أطول اسم ناد في العالم.

وسيزين شعار الدوري الإسباني الجانب الأمامي من قميص الفريق، الذي يتخذ من شمال ويلز مقراً له، ويسمى كلوب بيل درود للانفيربوللجوينجيللانتيسيليوجوجوجوتش، ويحمل القميص أيضاً اسم القرية المحلية الكامل المكون من 58 حرفاً.

وقالت سامانثا جونز- سميث رئيسة النادي، في بيان: "إنها حقاً شراكة رائعة بالنسبة لنا، ليس فقط التعاون الأكثر إثارة الذي يشهده النادي على الإطلاق، لكنها رعاية تسمح لنا أيضاً بالتحسين داخل وخارج الملعب".

من جانبه، صرح كيجان بيرس المدير الإداري لرابطة الدوري الإسباني في المملكة المتحدة وإيرلندا: "مع دخول علامتنا التجارية الجديدة حيز التنفيذ هذا العام، تعد هذه الشراكة طريقة رائعة لإضفاء الحيوية على هويتنا المرئية الجديدة بطريقة إبداعية، كما تساعدنا على زيادة شعبيتنا بين الجماهير في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ويحتل فريق للانفيربول المركز قبل الأخير حالياً في جدول ترتيب دوري شمال ويلز الساحلي الغربي، بعدما حقق فوزاً وحيداً وتلقى خسارتين خلال مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم، ويُعتقد أن الشكل الطويل لاسم القرية نشأ في القرن التاسع عشر كمحاولة لجذب السياحة والدعاية.

وحظيت كرة القدم الويلزية مؤخراً باهتمام دولي بعدما اشترى نجما هوليوود رايان رينولدز وروب ماكلهيني عام 2020 فريق ريكسهام، الذي يلعب الآن في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز