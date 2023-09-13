رسمياً.. العربي القطري يضم ماركو فيراتي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي العربي القطري تعاقده رسمياً مع الإيطالي ماركو فيراتي، قادماً من باريس سان جيرمان.

وأعلن العربي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" حصوله على خدمات فيراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة.

وأكد النادي القطري أثناء تقديم فيراتي، أن الدولي الإيطالي سوف يرتدي القميص رقم 7.

وكان فيراتي خرج من حسابات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، ما ترتب عليه رحيل اللاعب عن صفوف النادي الباريسي.

وحصل فيراتي على 29 بطولة مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله للفريق الفرنسي عام 2012 قادماً بيسكارا الإيطالي، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب مع النادي الفرنسي خلال آخر 10 سنوات.

ولعب فيراتي مع باريس 416 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا، صنع 61 هدفاً.

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