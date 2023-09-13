شعار مثير للجدل يظهر في مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخوض نادي برشلونة لقاء الكلاسيكو المقبل أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بشعار جديد على قميصه.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة ونظيره ريال مدريد، على ملعب الأول، يوم 29 أكتوبر المقبل، ضمن لقاءات الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب إذاعة "RAC 1" الإسبانية، فإن برشلونة سيرتدي قميصاً يحمل شعار الفرقة الموسيقية الإنجليزية "رولينغ ستونز" التي تشكلت عام 1962، ولديها شهرة تاريخية واسعة في عالم الموسيقى.

وأكدت الإذاعة، أن هذا الأمر يأتي كجزء من صفقة الرعاية الخاصة بنادي برشلونة مع منصة "Spotify"، مشيرة إلى أن قميص البرسا سبق حمل شعار مغني الراب الكندي أوبري دريك، والمغنية الإسبانية فيلا توبيلا المعروفة باسم روزاليا، كجزء من اتفاقية الرعاية أيضاً بين الطرفين.

وأشارت الإذاعة إلى أن طباعة شعار فرقة "رولينغ ستونز" على قميص برشلونة في الكلاسيكو، يأتي للاحتفال بأحدث ألبومات الفرقة، الذي سيصدر قبل المباراة المرتقبة بأيام قليلة.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بواقع 3 انتصارات وتعادل، فيما يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب "الليغا" برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 مباريات، فاز بجميعها.

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