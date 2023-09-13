«آيفون 15».. شركة آبل تستعين بميسي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد أمس الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بإصدار الهاتف الجديد من شركة آبل "آيفون 15″، وسط ظهور اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وعندما قامت الشركة بعرض إحدى خصائص الهاتف الجديد "آيفون 15″ المتعلقة بصيغة الإشعارات، ظهرت أعلى الشاشة لقطة لنتيجة مباراة إنتر ميامي وأتالانتا ضمن منافسات الدوري الأمريكي، مع إشارة إلى تسجيل ميسي لهدف.

وجاء استغلال اسم ميسي في المؤتمر الخاص بالهاتف الجديد "آيفون 15″، كونه لاعب بنادي إنتر ميامي الأمريكي الذي تعد شركة آبل أحد رعاه.

وفي نفس الوقت، استغلت شركة آبل هذا الحدث للترويج وإلقاء الضوء على رعايتها لمباريات الدوري الأمريكي، الذي أصبحت تبث مبارياته عبر الجهاز المختص Apple TV.

وينص عقد ميسي مع إنتر ميامي بحصوله على نسبة من أرباح شركة آبل جراء بث مباريات الدوري الأمريكي، ويعد هذا البند إحدى الأسباب التي دفعته للموافقة على خوض التجربة الأمريكية، خاصة بعدما عادل العرض المالي المقدم بشكل كبير نظيره المذهل الذي وصل له من الهلال السعودي للظفر بخدماته، إلا إنها الصفقة التي لم تكلل بالنجاح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز