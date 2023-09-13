اكتمال عقد المتأهلين.. المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تستضيف دولة كوت ديفوار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا يناير من العام المقبل 2024، وهي المرة الثانية التي ستقام فيها البطولة هناك، بعدما سبق ونظمتها عام 1984.

ويشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالتصفيات، عدا المجموعة الثامنة تأهل منها منتخباً واحداً فقط، لضمها منتخب كوت ديفوار الذي يشارك في هذه النسخة بصفته ممثل البلد المستضيف.

وحسم 23 منتخباً التأهل الرسمي إلى كأس أمم إفريقيا 2023، التي يحمل لقبها الأخير منتخب السنغال، بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى - نيجيريا / غينيا بيساو

المجموعة الثانية - بوركينا فاسو / الرأس الأخضر

المجموعة الثالثة - الكاميرون / ناميبيا

المجموعة الرابعة - مصر / غينيا

المجموعة الخامسة - غانا / أنغولا

المجموعة السادسة - الجزائر / تنزانيا

المجموعة السابعة - مالي / غامبيا

المجموعة الثامنة - زامبيا / كوت ديفوار (البلد المستضيف)

المجموعة التاسعة - الكونغو الديمقراطية / موريتانيا

المجموعة العاشرة - تونس / غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشرة - المغرب / جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية عشرة - السنغال / موزمبيق

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