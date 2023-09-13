التشخيص المبدئي لإصابة غوندوغان يسبب قلق في برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسبب التشخيص المبدئي لإصابة إيلكاي غوندوغان لاعب برشلونة، في قلق داخل النادي الكتالوني، خاصة إنها ستتسبب في غيابه عن البرسا على الأقل خلال مباراة ريال بيتيس المقبلة.

وكان غوندوغان أصيب خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا أمام فرنسا، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز المانشافت 1/2، ما جعله يغادر الملعب باكياً في الدقيقة 25.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشخيص المبدئي، يشير إلى أن غوندوغان يعاني من إصابة بكدمة خطيرة أسفل الظهر، مشيرة إلى إنه سيتعين عليه الخضوع لمزيد من الاختبارات الطبية لتحديد ما إذا كان من الممكن مشاركته مع برشلونة في الفترة المقبلة من عدمه.

وسيؤدي غياب غوندوغان عن مواجهة برشلونة المقبلة أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني، إلى زيادة معاناة مدرب البرسا تشافي هيرنانديز، في ظل غياب الثنائي بيدري ورونالد أراخو، كذلك عن هذا اللقاء.

وكان رودي فولر المدير الفني المؤقت لمنتخب ألمانيا، قال في تصريحات عقب مباراة فرنسا أن الإصابة التي تعرض لها غوندوغان ليست كسراً، لكنها كدمة قوية، قد تبعده عن الملاعب لعدة أيام، حتى التعافي منها.

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