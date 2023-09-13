وكيل كلوب يعلن موقفه من تدريب منتخب ألمانيا

المصدر: البيان

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أعلن مارك كوتشيكي وكيل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، موقف الأخير من تولي تدريب منتخب ألمانيا، خلفاً لهانز فليك الذي تمت إقالته مؤخراً.

وأكد كوتشيكي أن كلوب لن يتولى تدريب منتخب ألمانيا في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه ملتزم بتعاقده مع ليفربول.

وقال مارك كوتشيكي في تصريحات صحفية: "يورغن لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول، هو غير متاح لتولي منصب مدرب منتخب ألمانيا".

وكان كلوب تولى تدريب ليفربول أكتوبر 2015 بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند، ونجح المدرب الألماني في العودة بالريدز إلى منصات التتويج، الأمر الذي جعل إدارة النادي تمدد تعاقدها معه لعدة مرات، كان آخرها عقداً يستمر بموجبه مع الريدز حتى صيف 2026.

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