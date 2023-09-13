فراتيسي يقود إيطاليا للفوز على أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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سجل لاعب الوسط دافيدي فراتيسي هدفين ليقود إيطاليا للفوز 2-1 على ضيفتها أوكرانيا في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 ليمنح المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي بداية واعدة على أرضه أمس الثلاثاء.

وتعادلت إيطاليا 1-1 خارج أرضها مع مقدونيا الشمالية يوم السبت الماضي في أول مباراة بقيادة سباليتي لذلك كان الضغط على مدرب نابولي السابق من أجل تحقيق الفوز في سان سيرو.

وتحتل إيطاليا الآن المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن أوكرانيا ولها مباراة مؤجلة مقارنة بباقي منافسيها في المجموعة.

وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 13 نقطة.

وقال سباليتي لمحطة "راي" الرسمية الإيطالية "كان هناك الكثير من الضغط في الأسابيع الأخيرة، وكان علي أن أفهم الكثير من الأشياء في وقت قصير".

وقال إنه سعيد بالأداء رغم الانتصار الصعب، وأضاف "يجب أن نكون سعداء لأنه ليس من الممكن دائما أن لا تتلقى تمريرة عرضية واحدة من منافسنا".

وافتتحت إيطاليا التسجيل بعد 12 دقيقة عبر فراتيسي عندما استعاد ماتيا زاكاني الكرة من الجهة اليسرى ومررها بهدوء إلى لاعب الوسط الذي سجل من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 29، أحرز لاعب إنتر ميلان هدفه الثاني بعد أن سدد الكرة بهدوء في الشباك من مسافة قريبة بعدما استغل تسديدة مرتدة.

وقلل فراتيسي، الذي شارك فقط كبديل مع فريقه الجديد إنتر ميلان حتى الآن هذا الموسم بد انتقاله من ساسولو في يوليو تموز الماضي، من أهميته مساهمته في المباراة.

وقال "لا يزال أمامي الكثير للتطوير. من الطبيعي أن لا أشارك في التشكيلة الأساسية لإنتر الذي انضممت له مؤخرا، لكن هذه المباريات ستساعدني على النمو كثيرا".

وقلصت أوكرانيا الفارق قبل أربع دقائق من الاستراحة عندما أعاد أندريه يارمولنكو كرة مرتدة في الشباك الفارغة من مسافة قصيرة ليزيد التوتر بين جماهير أصحاب الأرض.

وضغط الضيوف بشدة بعد بداية الشوط الثاني من أجل التعادل لكنهم صنعوا أنصاف فرص نجح الدفاع الإيطالي في التعامل معها.

وكاد مانويل لوكاتيلي أن يسجل لإيطاليا قرب النهاية بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة بعد محاولات سابقة تعثرت داخل منطقة الجزاء.

وقال سباليتي "في الدقائق الأخيرة، دفعوا (أوكرانيا) بالكثير من المهاجمين لأن الهزيمة بفارق أهداف أكبر لن يغير الكثير بالنسبة لهم ومع ذلك كنا بحاجة لنكون أفضل لتسجيل الهدفين الثالث والرابع عندما نستطيع ذلك".

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