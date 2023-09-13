فوز معنوي لألمانيا على فرنسا بثنائية وديا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت ألمانيا الدولة المضيفة لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على فرنسا 2-1 في مباراة ودية دولية اليوم الثلاثاء لتنهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وتستعيد بعض الثقة بعد مسيرة سيئة وإقالة المدرب هانز فليك يوم الأحد الماضي.

ومنحت أهداف توماس مولر وليروي ساني في بداية ونهاية المباراة ألمانيا فوزها الأول في آخر ست مباريات وأنهت فترة مضطربة عاشتها بطلة العالم أربع مرات مؤخرا.

وبينما لم تدفع فرنسا، وصيفة بطل كأس العالم 2022، بأقوى تشكيلة لديها في ظل بقاء القائد والمهاجم كيليان مبابي على مقاعد البدلاء فإن الأداء العام لألمانيا تحسن كثيرا عن الخسارة 4-1 على أرضها أمام اليابان يوم السبت الماضي والتي أدت إلى رحيل فليك.

وضغط الألمان تحت قيادة المدير الرياضي رودي فولر بقوة منذ البداية.

ونال الفريق مكافأة عندما سجل المخضرم مولر من داخل منطقة الجزاء بعد تحرك رائع من 13 تمريرة في الدقيقة الرابعة.

ووجد الفرنسيون طريقهم تدريجيا إلى المباراة وأصبحوا أكثر خطورة حيث قام راندال كولو مواني وأوريلين تشواميني بالضغط على دفاع أصحاب الأرض.

وأنقذ مارك أندريه تير شتيجن تسديدة تشواميني المنخفضة في الدقيقة 57 كما تصدى لتسديدة أنطوان جريزمان ليبعدها فوق العارضة في الدقيقة 82.

وأكمل ساني هجمة سريعة ليسجل في الدقيقة 87 قبل أن يعرقل ماركوس تورام بعدها بدقيقتين ليتسبب في ركلة جزاء ليقلص جريزمان الفارق للفريق الزائر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز