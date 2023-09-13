ميسي خارج قائمة الأرجنتين بتصفيات المونديال

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يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة منتخب بلاده أمام بوليفيا في لاباز الثلاثاء للراحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم سبع مرات، سجل هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة أمام الإكوادور الخميس في مستهل التصفيات في بوينوس أيريس، ليتم استبداله قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية.

أقرّ ميسي الذي قاد "ألبيسيليستي" إلى لقبه الثالث العالمي في مونديال قطر العام الماضي بعد ذلك بأنه "متعب بعض الشيء"، فيما قال مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني إن ميسي نفسه طلب الخروج.

ولعب ميسي، البالغ 36 عاماً، سلسلة من 12 مباراة في آخر 49 يوما، منها 11 مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي ومباراة مع منتخب بلاده.

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