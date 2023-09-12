التواصل مع الأرواح.. مجموعة من الكهنة تهدد نيمار قبل مواجهة بيرو

المصدر: وكالات

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أقدمت مجموعة من البيروفيين الذين يرتدون العباءات الملونة، على ربط دمية بشكل النجم البرازيلي نيمار في سعيهم إلى تحييده، قبيل مباراة بيرو أمام البرازيل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ودعت هذه المجموعة من الكهنة التي تؤمن بالتواصل مع الأرواح وتعيش في الغابات والجبال والمناطق الساحلية، إلى مساعدة البيرو في مباراتها ضد البرازيل.

وقال فيليكس روندان: "لقد قمنا بتحييد نيمار بربط قدميه، قيدناه حتى لا يكون في حالة جيدة، ولا يركض ويلعب بشكل جيد".

وأشار والتر ألاركون إلى إن هذه الطقوس تهدف إلى التشويش على ذهن نيمار، حتى لا يتمكن من تحقيق ما يبحث عنه، وهو الأهداف، متوقعاً التعادل في هذا اللقاء.

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