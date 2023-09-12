في انتظار التحليل المضاد.. وكيلة بوغبا تنفي تعاطيه المنشطات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علقت رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال بول بوغبا، على أزمة المنشطات التي يواجهها اللاعب الفرنسي، والتي تهدده بالإيقاف لمدة 4 سنوات، نافية أن يكون قد تعاطى أي أدوية محظورة عن عمد.

وقالت بيمينتا لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية: "نحن في انتظار التحليل المضاد للتأكد من صحة التحليل الأول، وقبل هذا لن نتمكن من التحدث بشأن أي شيء".

وتابعت: "الأمر الأكيد أن بوغبا لم يرغب في خرق القوانين".

يواجه بول بوغبا، احتمالية الإيقاف لمدة 4 سنوات، بحسب الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات "نادو إيطاليا"، حيث كان أحد اللاعبين الذين أُجري لهم فحصٌ عشوائيٌ لتعاطي المنشطات بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وأظهر الفحص وجود مستقبلات هرمون التستوستيرون في العينة التي قدّمها الدولي الفرنسي، وفي حال جاءت النتيجة إيجابيةً من العينة "باء" أيضاً، سيتم إيقاف ابن الـ 30 عامًا بشكلٍ تلقائيٍ في انتظار صدور الحكم ضده، وإذا ثبت تناوله لعقاقير محظورة من أجل تحسين الأداء، فإنه قد يتم إيقافه لمدة تصل إلى 4 سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز