خبر سار في برشلونة.. موعد عودة بيدري من الإصابة

المصدر: البيان

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تحدد موعد عودة بيدري إلى تدريبات برشلونة، بعد الإصابة التي لحقت به قبل مواجهة فياريال بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني، والتي جاءت في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيدري سيعود إلى التدريبات منتصف أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن برشلونة لا ينوي المخاطرة باللاعب والاستعجال في الدفع به حتى لا تتجدد إصابته.

وأكدت الصحيفة، أن بيدري يخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي، للتعافي من الإصابة التي سبقت ولحقت به الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره ريال بيتيس، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، علماً بأن البرسا يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب "الليغا" برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات، حيث فاز 3 وتعادل مباراة واحدة.

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