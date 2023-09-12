خلفاً لفليك.. كلوب يحسم قراره النهائي بشأن تدريب منتخب ألمانيا

المصدر: البيان

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حسم يورغن كلوب مدرب ليفربول، موقفه من تولي تدريب منتخب ألمانيا خلفاً لهانز فليك الذي أقيل من منصبه، بعد الخسارة الثقيلة من اليابان ودياً، بنتيجة 1/4.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن كلوب ملتزم بعقده مع ليفربول، بالرغم من أمنياته الكبيرة بتولي مهمة تدريب منتخب بدلاه ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن كلوب لا يستبعد أي خطوة في المستقبل، إلا أنه من المرجح رفضه عرض الاتحاد الألماني بسبب احترامه لعقده مع ليفربول المستمر لثلاثة مواسم.

ونشرت "ديلي ميل" تصريحات سابقة لكلوب قال فيها: "وظيفة المدرب الوطني ستكون شرفاً عظيماً، ليس هناك شك في ذلك، لكن المشكلة التي تقف في طريقي هي احترامي لعقدي مع ليفربول".

وأضاف: "لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأفعل شيئاً مختلفاً تمامًا بعد رحيلي عن ليفربول، أريد أن تبقى خياراتي مفتوحة".

ودخل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، دائرة المرشحين لتولي تدريب منتخب ألمانيا، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، ورافقه في قائمة المرشحين كل من يورغن مدرب ليفربول، والشاب يويليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، ولويس فان خال مدرب هولندا السابق، وأخيراً أوليفر غلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، الغير مرتبط بأي تعاقد خلال الوقت الراهن.

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