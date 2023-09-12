لا أعلم ما الذي يحدث.. ليفاندوفسكي يعلق على خسارة بولندا المذلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، على خسارة منتخب بلاده أمام ألبانيا في تصفيات يورو 2024.

وكان منتخب بولندا تعرض لخسارة مذلة أمام ألبانيا بثنائية نظيفة ضمن لقاءات الجولة السادسة من تصفيات الأمم الأوروبية 2024، وبات مهدداً بعدم التأهل إلى المسابقة الأوروبية.

وعلق ليفاندوفسكي بعد المباراة على خسارة منتخب بلاده، مؤكداً أنه عاجز عن شرح أسباب الخسارة، حيث ثال: "عاجز عن شرح أسباب الخسارة الكارثية أمام ألبانيا، لا أعلم ما الذي يحدث".

وتابع: "واجهنا مشاكل منذ بداية التصفيات، لكن لا أعلم ماذا حدث لفريق كان يلعب بشكل أفضل".

وتعقد موقف منتخب بولندا في الصعود ليورو 2024 التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل، حيث يحتل المنتخب البولندي المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط جمعها من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب مولدوفا صاحب المركز الثالث ومنتخب التشيك صاحب المركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز