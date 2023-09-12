سينما ومسرح وجناح VIP.. ميسي يتسلم قصر الأحلام بميامي (فيديو)

المصدر: البيان

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تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قصره الجديد بحي فورت لاودردال بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة عن مقر ناديه إنتر ميامي.

وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن قصر ميسي الجديد يحتوي على ملعب كرة قدم، و3 أماكن مخصصة لهبوط الطائرات، و5 مسابح، وملعب تنس، ورصيف كبير ليخوت ميسي.

ويضم قصر ميسي أيضاً مرآب سيارات كبير وحديقة وغرف ألعاب وغرفة حفلات ومسرح منزلي وغرفة سينما وجناح VIP وغرفة لياقة، و10 غرف نوم و9 حمامات، ومطبخ إيطالي.

ويتمتع موقع القصر بمناظر بانورامية وإطلالات خلابة على المناظر البحرية المحيطة، بزاوية 360 درجة.

وكان المهندس المعماري خوسيه فيليز الذي أشرف على تجهيز القصر، كتب في وقت سابق عبر "إنستغرام": "المشروع المعماري المفاهيمي لقصر ميسي في ميامي عمل مستوحى من شعار العلامة التجارية ليونيل ميسي، بشكلها الأيقوني "إم" المرئي بوضوح من منظر جوي، يتكون هذا القصر المهيب من ثلاثة مستويات ويقع على جزيرة حصرية على شكل سفينة، مما يوفر الخصوصية والموقع المتميز، تم تصميمه مع وضع الفخامة والراحة في الاعتبار، مع مجموعة واسعة من وسائل الراحة للاستمتاع بها".

وأشير في وقت سابق إلى أن تكلفة القصر تبلغ 50 مليون دولار، إلا أن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن القصر قيمته 10.8 ملايين دولار، مشيرة إلى إنه تم بناؤه عام 1988، وأجريت عمليات توسعته عام 2000.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مساحة القصر تبلغ 1600 متر مربع، وتبلغ مساحة الجناح الشخصي لميسي وشريكته أنتونيلا روكوزو 149 متراً.

وكان ميسي انضم إلى صفوف إنتر ميامي يوليو الماضي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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