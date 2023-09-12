موراي : ديوكوفيتش سيهيمن على التنس لسنوات

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قال آندي موراي إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي فاز بلقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى يوم الأحد الماضي، سيهيمن على تنس الرجال لسنوات لأن اللاعبين الأصغر سنا لم يصلوا بعد إلى مستواه.

وعادل ديوكوفيتش بفوزه الأخير ببطولة أمريكا المفتوحة الرقم القياسي لمارجريت كورت في ألقاب منافسات الفردي في البطولات الكبرى.

وقال موراي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الاثنين "الأمر متروك للاعبين الأصغر سنا لدفع نوفاك والسعي لتجاوزه. لا يبدو أن هذا الأمر قريب من الحدوث.

"لقد أثبت أنه أفضل لاعب في العالم مرة أخرى وكما قلت، الأمر متروك للاعبين الشبان للتحسن بما يكفي لمواجهته".

وقال اللاعب الصربي البالغ عمره 36 عاما، هو أحد ‭'‬الثلاثة الكبار‭'‬ مع رافائيل نادال وروجر فيدرر الذين سيطروا على تنس الرجال خلال العقدين الماضيين، إنه ليس لديه أي خطط للاعتزال.

وقال البريطاني موراي الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى "طوال مسيرة نوفاك هو الأعظم. لقد لعب على هذا المستوى لفترة طويلة الآن"

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وفي يوليو أنهى كارلوس ألكاراز البالغ عمره 20 عاما فترة ديوكوفيتش في ويمبلدون بعد أن فاز اللاعب الصربي بأربعة ألقاب متتالية في نادي عموم إنجلترا.

ومع ذلك، يعتقد موراي أن نتائج خاطئة تم استخلاصها من فوز اللاعب الإسباني في ويمبلدون.

وأضاف "قلت إنه بعد ويمبلدون كان الجميع يقول إنه كان تغييرا للحارس لكن هذا لم يكن صحيحا بالنسبة لي.

"من الناحية البدنية والدوافع سواء تحسن لاعب مثل ألكاراز، فهو لاعب مذهل ورائع، لكن القيام بما يفعله نوفاك بشكل ثابت ومتسق أمر مختلف".

وسيسافر ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بعد ذلك إلى بلنسية لينضم إلى منتخب صربيا في دور المجموعات بنهائيات كأس ديفيز مع كوريا الجنوبية وإسبانيا وجمهورية التشيك.

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