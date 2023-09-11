تصفيات أمم إفريقيا: غينيا بيساو تؤكد جدارتها ببلوغ النهائيات

المصدر: أ ف ب

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أكدت غينيا بيساو جدارتها بالتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في ساحل العاج عندما تغلبت على ضيفتها سيراليون 2-1 على ملعب 24 سبتمبر في بيساو في ختام الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت سيراليون البادئة بالتسجيل عبر مهاجم دندي الاسكتلندي أمادو باكايوكو في الدقيقة السادسة، وردت غينيا بيساو عبر مدافع ماريتيمو البرتغالي نيتو (35) ومهاجم ميدتيلاند الدنماركي فرانكولينو (48).

وهو الفوز الثاني تواليا والرابع لغينيا بيساو في التصفيات مقابل خسارة وتعادل، فرفعت رصيدها الى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نيجيريا صاحبة البطاقة الاولى والتي كانت تغلبت على ساوتومي وبرنسيبي بنصف دزينة نظيفة من الاهداف الأحد.

وكانت الخسارة الوحيدة لغينيا بيساو أمام ضيفتها نيجيريا في الجولة الرابعة عندما ثأرت الأخيرة لخسارتها على أرضها بالنتيجة ذاتها في الجولة الثالثة.

وكانت غينيا بيساو ضمنت بطاقتها في الجولة الخامسة قبل الاخيرة عندما تغلبت على ساو تومي وبرينسيبي 1-0، مستفيدة من فوز نيجيريا على سيراليون 3-2 في 19 يونيو الماضي.

وستشارك غينيا بيساو في العرس القاري للمرة الرابعة تواليا وفي تاريخها، علما أنها لم تتخط الدور الأول حتى الآن.

وبلغ 22 منتخبا النهائيات حتى الآن هي ساحل العاج البلد المضيف وزامبيا (المجموعة الثامنة) ونيجيريا وغينيا بيساو (الاولى) وبوركينا فاسو والرأس الأخضر (الثانية) ومصر الوصيفة وغينيا (الرابعة) وغانا وأنغولا (الخامسة) والجزائر وتنزانيا (السادسة) ومالي وغامبيا (السابعة) والكونغو الديموقراطية وموريتانيا (التاسعة) وغينيا الاستوائية وتونس (العاشرة) والمغرب وجنوب إفريقيا (الحادية عشرة) والسنغال حاملة اللقب وموزامبيق (الثانية عشرة).

وتبقى بطاقتان عن المجموعة الثالثة ستحسمان الثلاثاء عقب مباراة الكاميرون وبوروندي.

وتتقاسم الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات، المركز الثاني مع ضيفتها بوروندي برصيد 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطة واحدة خلف ناميبيا المتصدرة والتي تغيب عن الجولة الاخيرة كون المجموعة تضم ثلاثة منتخبات بعد إقصاء كينيا من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.

وتسحب قرعة النهائيات في 12 أكتوبر المقبل في أبيدجان.



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