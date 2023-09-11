عائلة أنييلي الإيطالية تنفي بيع «يوفنتوس»

المصدر: ميلانو - بلومبرغ

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نفت عائلة أنييلي المالكة لشركة «إكسور إن في»، يوم الاثنين، تقريراً إعلامياً يفيد بأنها تستعد لبيع نادي «يوفنتوس» لكرة القدم، الفريق الإيطالي الشهير الذي تمت معاقبته خلال الموسم السابق من الدوري، بسبب مخالفات محاسبية.

ذكرت صحيفة «ديلي إل جيورنالي» أن عائلة أنييلي تتخذ خطوات استعداداً للبيع، مشيرة إلى تركيزها أكثر على الأنشطة والاستثمارات خارج إيطاليا.

على ضوء هذه الأنباء، ارتفعت أسهم «يوفنتوس» 4.8 % يوم الاثنين، في أكبر وتيرة خلال يوم منذ مطلع يونيو، وكانت مرتفعة بنسبة 3.1 % خلال التداولات في ميلانو.

وتعد عائلة أنييلي، إحدى أغنى وأبرز العائلات في إيطاليا، من نسل مؤسس شركة «فيات» جيوفاني أنييلي. وتمتلك عائلة الملياردير أصولاً في جميع أنحاء العالم، تشمل حصة في شركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» (خليفة شركة فيات) واستثمارات حديثة في «كونينكليكي فيليبس»، ومجموعة «إيكونوميست».

وعاقب الاتحاد الوطني الإيطالي لكرة القدم هذا العام «يوفنتوس» بسبب المخالفات المحاسبية من خلال دفعه فعلياً إلى أسفل ترتيب الدوري الممتاز، ما تسبب في خسارة المباريات المربحة مثل دوري أبطال أوروبا.

واستقال رئيس «يوفنتوس» أندريا أنييلي، ومجلس الإدارة بأكمله في أواخر العام الماضي بسبب التحقيق بشأن الإقرارات المالية للشركة.

وتحت قيادة أندريا أنييلي، فاز الفريق ومقره في تورينو، بسلسلة من ألقاب الدوري الإيطالي، لكن سمعته تلاشت بعد محاولته تصدر بطولة دوري السوبر الأوروبي، وهو مشروع انهار بعد أيام قليلة من إطلاقه مع انسحاب الفرق تحت وطأة انتقادات من جانب مشجعين وسياسيين ومسؤولين رياضيين.

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