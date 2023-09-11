زيدان ينافس كلوب وثلاثي آخر على قيادة منتخب ألمانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، دائرة المرشحين لتولي تدريب منتخب ألمانيا، خلفاً لهانز فليك المدير الفني السابق للمانشافت.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن إقالة هانز فليك من منصبه، بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الألمان على يد منتخب اليابان في الودية التي جمعت بينهما، وانتهت 1/4 لصالح الساموراي الأزرق.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن زين الدين زيدان يعتبر أحد المرشحين لقيادة منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة، قبل بدء منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويعتبر زيدان ليس المرشح الوحيد لخلافة فليك، بل ينافسه يورغن مدرب ليفربول، الذي ستكون مهمة التعاقد معه صعبة نظرياً لارتباطه بتعاقد مستمر مع ناديه الإنجليزي، الذي من الصعب أن يفرط فيه.

وفي نفس الوقت، يتواجد ضمن قائمة المرشحين لقيادة ألمانيا الشاب يويليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، وكذلك لويس فان خال مدرب هولندا السابق، وأخيراً أوليفر غلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، الغير مرتبط بأي تعاقد خلال الوقت الراهن.

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