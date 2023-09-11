هالاند عن مستوى بيلينغهام: أتابعه مع ريال مدريد وسعيد جداً لأجله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشاد النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي يقدمه زميله السابق في بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام، مع فريقه الجديد ريال مدريد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال هالاند: "أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم، وشاهدت الظهور الأول لبيلينغهام مع ريال مدريد، كان مذهلاً، وسعيد جداً بمستواه مع فريقه الجديد".

وتابع: "أنا شغوف بكرة القدم، يمكنك القول بأنها تشغل كل وقتي سواء على المستوى المهني أو في حياتي الخاصة".

وعن منافسته بقوة على الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، قال النرويجي الشاب: "أؤمن بنفسي، أعلم أنه لا يزال بإمكاني تحقيق الكثير، ما زلت شابًا، لكن نعم أعتقد أن لدي فرصة هذا العام".

وكان بيلينغهام انتقل إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الأخير قادماً من بوروسيا دورتموند، وقدم مستوى مميزاً في المباريات الأولى له مع الميرنغي.

ولعب بيلينغهام مع ريال مدريد حتى الآن 4 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة، وقاد الميرنغي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

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