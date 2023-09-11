الحياة معه ليست ممتعة.. هالاند يتحدث عن طريقة تعامل غوارديولا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد النجم النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي إن علاقته بمدربه بيب غوارديولا جيدة للغاية، رغم تحفظه على شراسة وصرامة المدرب الإسباني في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن الحياة معه ليست ممتعة.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات هالاند التي أدلى بها لمجلة "فرانس فوتبول"، حيث قال عن علاقته بغوارديولا: "علاقتنا جيدة بالطبع، هو متطلع للغاية في عمله، وصادق فيما يقوله، أحياناً يكون قاسياً، لكنه الأمر الذي يدل على إخلاصه وحماسه".

وأضاف: "أحب شغفه، لكن الصرامة في التعامل ليست أمراً ممتعاً دائماً، على أي حال أعرف أن هدفه هو أن يجعلني أفضل، لذلك يضعني وجهاً لوجه مع الحقيقة".

وعن اللقطة الشهيرة في أولى مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حينما ظهر غوارديولا يوبخ هالاند، قال الدولي النرويجي: "هذه هي طريقته في الإدارة، يظهر الحقيقة الكاملة بشكل مباشر، أقدر ذلك".

وتابع: "تطورت كثيراً تحت قيادة غوارديولا، وأعتقد أن النتائج تؤكد ذلك، أصبحت قادراً على اللعب بشكل أكثر قوة، كما يسمح لنا بالخروج من الضغوطات في بعض الأحيان".

وأشار هالاند إلى أن غوارديولا في نفس الوقت يتمتع بشخصية مرحة، قائلاً: "هناك الكثير من المرح خارج أوقات العمل".

يذكر أن هالاند أنهى موسمه الأول في الدوري الإنجليزي (الموسم الماضي) بتسجيل 36 هدفاً، وشارك النرويجي الشاب مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 6 أهداف يعتلي بها صدارة هدافي البريميرليغ.

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