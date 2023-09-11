قانون اللعب المالي يتحكم في مدة عقد تشافي الجديد مع برشلونة

المصدر: البيان

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توصل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، لاتفاق مع إدارة ناديه حول تجديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل 2024.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشافي سيجدد عقده مع برشلونة لمدة موسم واحد فقط، على أن ينتهي تعاقده حينها بنهاية موسم 2025/2024.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، إنه بسبب قانون اللعب المالي النظيف فإن برشلونة مُجبر على تجديد عقد تشافي لمدة عام واحد فقط حتى صيف 2025، لاسيما أن المدرب الشاب طالب برفع راتبه السنوي، وهو ما يُعجز برشلونة على التوقيع لأكثر من عام واحد.

وقالت الصحيفة، إنه إذا تحسن بعد ذلك الوضع الاقتصادي لبرشلونة فمن الممكن أن يتم تجديد عقد تشافي لمرة ثانية، مشيرة إلى إنه في الوقت الحالي لن تكون مدة العقد الجديد أكثر من عام واحد.

وكان تشافي تولي مهمة تدريب برشلونة نوفمبر 2021 خلفاً للهولندى رونالد كومان، الذي أُقيل بسبب سوء النتائج، ويحظى المدرب الشاب بثقة كبيرة من جانب مسئولي البارسا، بعدما نجح في إعادة البلوغرانا للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب دام ثلاث سنوات.

ويعد لقب الليغا الذي حققه تشافي الموسم الماضي مع برشلونة، هو الأول له كمدرب رفقة البرسا، علماً بانه سبق له تحقيق لقب السوبر الإسباني مع الفريق الكتالوني على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، ليصبح مجموع بطولاته كمدرب حتى الآن مع برشلونة لقبين.

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