لا أحد يعرف اسم فريق بنزيما.. رئيس «الليغا» يهاجم الدوري السعودي

المصدر: البيان

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هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أندية الدوري السعودي، بسبب الإنفاقات المالية على صفقات اللاعبين من صفوة نجوم العالم.

وفي تصريحات إعلامية، قال تيباس: "أوروبا أكبر مساحة لصناعة كرة القدم في العالم، الأمر ليس قبيل الصدفة، الأندية تستثمر لتطوير نفسها وعراقتها، والمسابقات مستمرة منذ عقود، والأندية والمسابقات أكثر أهمية من اللاعبين أنفسهم، لأن اللاعب سيأتي عليه وقت وتنتهي مسيرته، أما الأندية باقية".

وعندما سُئل تيباس عن اسم النادي الذي يلعب له كريم بنزيما، قال: "سيقول الجميع (الـ) لا أعرف باقي الكلمة، لذلك الجميع لا يعرف أسماء تلك الفرق، من المستحيل أن تتطور بهذه الطريقة".

وأضاف: "في كرة القدم السعودية إذا أرادوا التطور سيتعين عليهم العمل بجد على العلامات التجارية لأنديتهم، والعلامات التجارية لمسابقاتهم، لدى الدوري الإسباني أكثر من 200 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى الدوري السعودي 5 ملايين فقط، للوصول إلى نفس عد متابعي الليغا، يجب أن يقدموا كثيراً على مستوى الحقوق السمعية والبصرية".

وكانت أندية الدوري السعودي انفقت أموالاً ضخمة لضم نجوم كبار من أوروبا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كان أبرزها كريم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا الذي انضم إلى الهلال، وسبقهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعاقد مع النصر السعودي يناير الماضي.

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