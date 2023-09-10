فلاشينغ ميدوز: سجل الفائزات منذ عام 2000

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي سجل الفائزات منذ العام 2000 بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عقب تتويج الأمريكية كوكو غوف باللقب على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا السبت:

- 2023: الأمريكيةكوكو غوف

- 2022: البولندية إيغا شفيونتيك

- 2021: البريطانية إيما رادوكانو

- 2020: اليابانية ناومي أوساكا

- 2019: الكندية بيانكا أندرييسكو

- 2018: اليابانية ناومي أوساكا

- 2017: الأمريكيةسلون ستيفنز

- 2016: الألمانية أنجيليك كيربر

- 2015: الإيطالية فلافيا بينيتا

- 2014: الأمريكيةسيرينا وليامس

- 2013: الأمريكيةسيرينا وليامس

- 2012: الأمريكيةسيرينا وليامس

- 2011: الأسترالية سامنتا ستوسور

- 2010: البلجيكية كيم كلايسترز

- 2009: البلجيكية كيم كلايسترز

- 2008: الاميركية سيرينا وليامس

- 2007: البلجيكية جوستين هينان

- 2006: الروسية ماريا شارابوفا

- 2005: البلجيكية كيم كلايسترز

- 2004: الروسية سفتلانا كوزنتسوفا

- 2003: البلجيكية جوستين هينان

- 2002: الأمريكيةسيرينا وليامس

- 2001: الأمريكيةفينوس وليامس

- 2000: الأمريكيةفينوس وليامس



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