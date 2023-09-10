اليابان تسحق ألمانيا برباعية ودياً

المصدر: د ب ا

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واصل المنتخب الألماني عروضه المخيبة للآمال ، وخسر على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه الياباني بنتيجة ثقيلة 1 /4، السبت، في مباراة ودية دولية استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أوروبا صيف العام المقبل في ألمانيا.

وتلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في ست مباريات خاضها في عام 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، ليتسبب ذلك في الكثير من الشكوك حول مصير المدير الفني للمنتخب هانسي فليك، والذي خرج مع الفريق من الدور الأول في بطولة كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

وكان المنتخب الياباني قد تغلب على ألمانيا 2 /1 في كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث كانت تلك المباراة واحدة من أسباب الخروج المبكر.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 22 سجل أوياسي أويدا الهدف الثاني للمنتخب الياباني.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان، واصل "الساموراي" تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وبعده بدقيقتين سجل أوتاناكا الهدف الرابع.

ولم ينتظر المنتخب الياباني سوى 11 دقيقة فقط ليسجل الهدف الأول عن طريق جونيا إيتو، الذي تلقى كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى، ليسدد الكرة من زاوية ضيقة وتهز شباك الحارس مارك أندير تير شتيجن.

وبعد الهدف، اندفع المنتخب الألماني محاولا تقديم هجمات خطيرة على مرمى أوساكو حارس المرمى الياباني، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل.

وانطلق الهجوم الألماني المكون من الثلاثي كاي هافيرتز وسيرجي جنابري وليروي ساني، في محاولة لتشكيل خطورة على مرمى أوساكو، الذي نجح في الحفاظ على شباكه.

لكن الحارس الياباني لم يتمتع بنظافة شباكه طويلا، حيث نجح ساني في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 19، بعدما تسلم تمريرة من فلوريان فيرتز، ليسدد الكرة من الزاوية اليسرى لمرمى أوساكو مسجلا هدف التعادل.

ورغم تسجيل هدف التعادل في شباكه، إلا أن المنتخب الياباني اندفع مجددا محاولا تشكيل المزيد من الخطورة على مرمى الألمان، وتألق دايتشي كامادا وكارو ميتوما على الجهة اليسرى، غير أنهما اصطدما بجوشوا كيميتش الذي كان يشارك كظهير أيمن في اللقاء بدلا من اللعب في وسط الملعب، مما جعل المهمة أكثر صعوبة.

وعاد المنتخب الياباني للجوء إلى الجهة اليمنى، ونجح في تسجيل هدف آخر في الدقيقة 22 عن طريق إياسي أويدا، الذي استغل كرة عرضية أربكت الدفاع الألماني، ليسجل الهدف الثاني.

ولم يقدم المنتخب الألماني أي جديد في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لينهيه الحكم بتفوق اليابان بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاع موريتا مدافع المنتخب الياباني فرصة تسجيل الهدف الثالث، حينما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة هزت الشباك الخارجية لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 49.

وتألق تير شتيجن في التصدي للمحاولات المستمرة للمنتخب الياباني، الذي لم يتوقف عن تهديد مرماه في الشوط الثاني، فيما لم ينجح المنتخب الالماني في تشكيل ولو خطورة على المرمى الياباني من أجل تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، نجح المنتخب الياباني في تسجيل الهدف الثالث حيث انطلق تاكفيوسو كوبو بالكرة مستغلا تمريرة خاطئة من روبن جوسينز، لينفرد بمرمى تير شتيجن، ويمرر الكرة لتاكوما أسانو الذي وضع الكرة في الشباك.

وبعد ذلك بدقيقتين، لعب كوبو كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليضعها أو تاناكا بضربة رأس رائعة في الشباك،مسجلا الهدف الرابع.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز كبير لليابان 4 /1.

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