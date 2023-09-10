إسبانيا تقسو على جورجيا بالسبعة في تصفيات يورو 2024

المصدر: برشلونة - أ ف ب

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استأنف المنتخب الإسباني لكرة القدم مسيرته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024)، بفوز كبير 7 - 1 على مضيفه الجورجي أول من أمس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات. واستدعى الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا كلاً من فيران توريس ويريمي بينو إلى تشكيلته للحلول مكان الجناحين المصابين ماركو أسنسيو وداني اولمو وذلك قبيل مواجهة قبرص في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وخرج أسنسيو وأولمو مصابين في النصف الأول من المباراة التي اكتسحها المنتخب الإسباني بمواجهة جورجيا 7 - 1، في لقاء أصبح فيه ابن الـ 16 عاماً لامين جمال أصغر لاعب يُشارك في تاريخ البلاد ويُسجّل أيضاً.

تحتل إسبانيا، بطلة دوري الأمم الأوروبية، المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى، وتستضيف قبرص بعد غدٍ ساعية لتحقيق خطوة إضافية في مشوار التأهل إلى البطولة القارية.

فحوصات

وأصيب لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، أسنسيو، في قدمه، فيما تعرّض أولمو لكدمة في الركبة في تبيليسي، حيث أفاد الاتحاد الإسباني في بيان السبت أن «وجودهما أمام قبرص ليس ممكناً، بعد إجراء فحوص طبية».

واستخدم مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي، بينو، في نهائي دوري الأمم أمام كرواتيا في يونيو الماضي، فيما شارك توريس للمرة الأخيرة تحت قيادة لويس أنريكي في كأس العالم 2022.

وشهدت المجموعة نفسها أيضاً فوز المنتخب الاسكتلندي على مضيفه القبرصي 3 - 0 فيما واصل المنتخب البرتغالي انطلاقته المميزة في التصفيات بفوز ثمين 1 -0 على مضيفه السلوفاكي في المجموعة العاشرة، التي شهدت أيضاً فوز البوسنة والهرسك على ليشتنشتاين 2 - 1 ولوكسمبورغ على آيسلندا 3 - 1.

كما استأنف المنتخب الكرواتي مسيرته في التصفيات بفوز كبير على نظيره اللاتفي 5 - 0 في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضاً تعادل منتخبي تركيا وأرمينيا 1-1.

وحافظ المنتخب البرتغالي على العلامة الكاملة وحقق الانتصار الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة.

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